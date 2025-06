Una storia con Fedez? Clara risponde così

In un mondo dove i riflettori bruciano ogni dettaglio, Fedez e Clara si trovano spesso al centro dell’attenzione. La loro recente collaborazione musicale, "Scelte stupide", ha acceso non solo le radio ma anche le chiacchiere di gossip, alimentate da paparazzi e commenti sui social. È proprio in questo scenario che Clara decide di intervenire, sfidando le voci con eleganza e fermezza: "Leggo invenzioni sulla mia vita privata. Ripeto: invenzioni". Bella...

Fedez e Clara in questi giorni hanno lanciato una collaborazione musicale. Il brano "Scelte stupide" li porta a essere spesso insieme e così sono nate diverse voci in merito a una presunta relazione tra i due. In più sono stati paparazzati mentre sembrano scambiarsi un bacio. E proprio per rispondere a questa foto, Clara ha scritto il suo commento in una storia su Instagram: "Leggo invenzioni sulla mia vita privata. Ripeto: invenzioni. Bella l'arte della prospettiva nelle foto". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Una storia con Fedez? Clara risponde così

