Una pioggia di droni kamikaze ha colpito l' Ucraina

Una tempesta di droni kamikaze ha sconvolto l’Ucraina, con oltre 400 unità che hanno devastato varie città durante la notte. Questo attacco senza precedenti segna l’inizio di una nuova era nei conflitti aerei: il drone sta lentamente sostituendo i missili come principale arma offensiva dall’alto, cambiando radicalmente le strategie militari e ponendo nuove sfide alla difesa nazionale.

Nella notte più di 400 droni kamikaze russi hanno colpito diverse città ucraine. Il drone sta lentamente soppiantando i missili nell'offesa dall'aria.

Record di droni kamikaze russi sull'Ucraina: abbattuti 88 su 273 - Nella notte, le forze russe hanno lanciato un record di 273 droni sull'Ucraina, tra cui i kamikaze Shahed.

Una pioggia di droni kamikaze ha colpito l'Ucraina - Nella notte, un massiccio attacco aereo russo ha colpito obiettivi in tutta l'Ucraina, spingendosi anche verso le regioni più occidentali, come quella della città di Lutsk situata a meno di un centina ... msn.com scrive

Kiev sotto attacco nella notte: «La Russia non cambierà mai» - La capitale ucraina, nelle scorse ore, è stato il bersaglio principale del Cremlino: quattro i morti, almeno venti i feriti – Zelensky: «È un altro duro colpo alle città e alla vita quotidiana» ... Segnala cdt.ch

Ucraina, droni russi Shahed usati per l'attacco a Kiev. «Velocità di 185 km/h e autonomia di 2.500 km». Come funzionano - Pesante attacco russo su Kiev con i droni «Shahed» di produzione iraniana. L'operazione ha causato almeno uattro morti e 20 feriti (16 ricoverati in ospedale). Come scrive msn.com

Ucraina, colpiti 40 bombardieri russi in attacco coordinato di droni