una penna per la diagnosi precoce del parkinson

Una rivoluzionaria penna stampata in 3D, carica di inchiostro magnetico, potrebbe cambiare il futuro della diagnosi del Parkinson. Questo innovativo strumento, nato dalla collaborazione tra ricercatori dell’Università della California, Los Angeles, e pubblicato su Nature Chemical Engineering, promette di individuare con anticipo i sintomi della malattia, offrendo speranze di intervento tempestivo. La scoperta apre nuove frontiere nella lotta contro questa complessa patologia, rendendo possibile un approccio più rapido ed efficace.

Ideato un nuovo approccio per la diagnosi del Parkinson: una penna stampata in 3D caricata con inchiostro magnetico in grado di identificare persone affette dal morbo di Parkinson o, addirittura, rilevare i sintomi precoci della patologia non ancora conclamata. E’ il risultato di uno studio pubblicato su Nature Chemical Engineering e condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università della California, Los Angeles,(UCLA) guidati da Jun Chen ). Si stima che oltre 10 milioni di persone in tutto il mondo convivano con il Parkinson, una malattia neurodegenerativa i cui sintomi includono tremori, rigidità nei movimenti e difficoltà motorie. 🔗 Leggi su Romadailynews.it