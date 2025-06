Una nuova terapia contro i tumori al seno all' ospedale Maggiore di Novara

L'ospedale Maggiore di Novara si distingue ancora una volta nel campo della cura oncologica, offrendo nuove speranze alle pazienti con tumori al seno grazie alla partecipazione allo studio clinico internazionale Demether. Questa innovativa terapia farmacologica rappresenta un passo avanti importante, migliorando le possibilità di guarigione e qualità di vita. Un impegno concreto che rende Novara all’avanguardia nella lotta contro il cancro alla mammella.

