Una nota azienda del territorio allarga gli orizzonti | la manifestazione di interesse per un contratto di rent to buy a Palermo

Una nota azienda del territorio di Palermo amplia i suoi orizzonti, offrendo una straordinaria opportunità di affari: si apre una manifestazione di interesse per un contratto di rent to buy nelle zone di Fondo Raffo e via Lanza. Questa iniziativa innovativa consente agli interessati di entrare in possesso di proprietà attraverso un percorso flessibile e vantaggioso, creando le condizioni ideali per investitori e futuri proprietari di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare nella splendida città di Palermo.

