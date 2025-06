Una linea di abbigliamento e accessori a sostegno della causa animalista | Così aiuto i volontari dei rifugi per cani

Scopri una linea di abbigliamento e accessori dedicata alla causa animalista, nata per sostenere i volontari dei rifugi per cani del Sud Italia. L’idea di Sabrina Saccomanni, fondatrice del comitato 4Animals, mira a fare la differenza: "Le emergenze nei rifugi sono sempre più pressanti e il sistema di volontariato è al collasso." Con il tuo acquisto, puoi contribuire concretamente a questa battaglia, unendo moda e solidarietà in un gesto che fa la differenza.

Una linea di abbigliamento e accessori a sostegno della causa animalista. E' l'idea di Sabrina Saccomanni che spiega: "Le emergenze nei rifugi del sud Italia sono sempre più pressanti ed il sistema costruito da volontarie e volontari è al collasso - dice la fondatrice del comitato 4Animals -.

