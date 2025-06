Una delegazione italiana andrà al Budapest Pride 2025 il 28 giugno

di una delegazione italiana al Budapest Pride 2025 rappresenta un gesto forte e simbolico, volto a sostenere i diritti e la dignità di tutte le persone LGBTQIA+. In un contesto europeo in cui questi diritti sono spesso minacciati, il nostro intervento si trasforma in un atto di solidarietà e resistenza. È un invito a non arrendersi e a continuare a lottare per un futuro più inclusivo e giusto.

Roma, 6 giu. (askanews) – Il Roma Pride e il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli hanno annunciato la propria partecipazione al Budapest Pride 2025, in programma sabato 28 giugno nella capitale ungherese. “In un momento in cui i diritti delle persone LGBTQIA+ sono messi gravemente in discussione in diversi Paesi europei, la nostra presenza in Ungheria vuole essere un atto politico di solidarietà, visibilità e resistenza. La partecipazione a Budapest si inserisce in una più ampia campagna internazionale a sostegno dei Pride sotto attacco, e trova espressione concreta anche nel carro ufficiale del Circolo Mario Mieli 2025, che quest’anno sarà interamente dedicato a tutte le marce dell’orgoglio che nel mondo stanno subendo repressioni, divieti o censure, con particolare attenzione proprio al caso ungherese”, hanno spiegato i promotori in un comunicato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: Pride Budapest Giugno Delegazione

Ilaria Salis sfida Viktor Orban a casa sua, la prima volta a Budapest dopo il carcere. Lei vuole andare al Pride vietato: che cosa rischia chi partecipa - Ilaria Salis sfida Viktor Orban a Budapest, tornando dopo il carcere per partecipare al Pride vietato.

Una delegazione italiana andrà al Budapest Pride 2025 (il 28 giugno) - Roma, 6 giu. (askanews) - Il Roma Pride e il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli hanno annunciato la propria partecipazione al Budapest ... notizie.tiscali.it scrive

Comunità Lgbtq, in piazza a Budapest nonostante il divieto - La polizia ungherese ha vietato il Pride, che la comunità LGBTQ ungherese vorrebbe tenere il 28 giugno nel centro di Budapest. Gli organizzatori hanno già annunciato che intendono svolgere il Pride an ... Come scrive ansa.it

Budapest Pride il 28 giugno, il divieto della polizia, ma la comunità LGBTI+ resiste, attesi partecipanti da tutto il mondo - "In tutta Europa, leader, giornalisti e sostenitori si stanno già preparando a schierarsi al nostro fianco in solidarietà. Ci aspettiamo che migliaia di persone si uniscano a noi" ... Scrive gay.it

In centinaia alla manifestazione arcobaleno a Roma, presenti bandiere Palestina