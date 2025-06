Una Costituzione da vivere | il libro degli studenti del Dalla Chiesa di Partinico sull’educazione civica

Un’aula vibrante di emozioni, orgoglio e consapevolezza: questa mattina, gli studenti della classe VB CMB dell’Istituto tecnico “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Partinico hanno consegnato con entusiasmo il loro libro “Una Costituzione da Vivere” al dirigente scolastico Angelo Nasca. Un gesto che testimonia l’importanza di educare le nuove generazioni ai valori civici e alla partecipazione attiva, rendendo la Costituzione un pilastro vivo del loro futuro.

Un'aula piena di emozione, orgoglio e consapevolezza. Questa mattina, gli alunni della classe VB CMB dell'Istituto tecnico "Carlo Alberto Dalla Chiesa" di Partinico hanno consegnato ufficialmente al dirigente scolastico Angelo Nasca il volume conclusivo del loro percorso di Educazione civica.

