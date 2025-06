Una birra al bar mentre Sueli Barbosa si lanciava nel vuoto | fermato il compagno Michael Pereira

Immaginate una scena di tensione estrema: mentre sorseggiate una birra al bar, Sebastião Sueli Barbosa si lancia nel vuoto, e il suo compagno Michael Pereira interviene tempestivamente per fermarlo. Poco dopo, la polizia scopre un drammatico dettaglio: l’uomo aveva chiuso a chiave la porta di casa prima di appiccare il incendio, lasciando dietro di sé un quadro inquietante di lucidità e determinazione. Una vicenda che lascia senza fiato e invita a riflettere.

L’uomo avrebbe chiuso a chiave la porta del loro appartamento dopo aver appiccato il fuoco: la polizia lo ha trovato “fin troppo lucido” poco distante. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Una birra al bar mentre Sueli Barbosa si lanciava nel vuoto: fermato il compagno Michael Pereira

In questa notizia si parla di: Birra Sueli Barbosa Lanciava

Chi è Micheal, fermato per l’omicidio di Sueli: sui social era “single” e mentre lei moriva in trappola, lui chiedeva una birra al bar - Una tragica storia di mistero e dolore sconvolge Milano: Michael S.P., quarantacinquenne brasiliano, arrestato per l’omicidio di Sueli Barbosa Leal, sua connazionale e vicina di casa.

Una birra al bar mentre Sueli Barbosa si lanciava nel vuoto: fermato il compagno Michael Pereira - L’uomo avrebbe chiuso a chiave la porta del loro appartamento dopo aver appiccato il fuoco: la polizia lo ha trovato “fin troppo lucido” poco distante ... milano.repubblica.it scrive

Incendio Milano, il compagno di Sueli Leal Barbosa visto al bar: «È passato da qui verso l’una, ha preso una birra e se n'è andato» VIDEO - Il barista del Caffè degli Artisti di Viale Abruzzi (Milano) ha raccontato che, questa notte, ha servito il fidanzato della donna brasiliana, Sueli Leal Barbosa che si è ... Secondo ilgazzettino.it

Incendio in casa a Milano, chi era Sueli Barbosa: una tragedia piena di interrogativi - Sueli Leal Barbosa, 48enne brasiliana, muore a Milano nel tentativo di salvarsi da un incendio lanciandosi nel vuoto. Gli aggiornamenti sulla tragedia. Riporta notizie.it