Un weekend per bambini e per scoprire il cuore dell' Africa

Un weekend indimenticabile dedicato ai bambini e alla scoperta del cuore pulsante dell’Africa, tra giochi, storie e scoperte. La festa dei Missionari Cappuccini di Milano si prepara a celebrare un momento speciale: la partenza di 50 volontari che porteranno speranza in Africa e Asia. Un’occasione per coinvolgere tutta la comunità in un’esperienza di gioia, solidarietà e spirito francescano. L’appuntamento, aperto a tutti i cittadini, è per...

E' tutto pronto per la festa dei Missionari Cappuccini di Milano, il tradizionale week-end all'insegna della gioia e dello spirito francescano che quest'anno celebra la partenza di 50 di laici volontari destinati alle missioni in Africa e Asia. L'appuntamento, aperto a tutti i cittadini, è per.

