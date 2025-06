Un sostegno alle attività ’no food’ Il Comune prova a invertire il trend

Il Comune si impegna a rivitalizzare il centro storico, puntando su attività non food per diversificare l’offerta e stimolare l’economia locale. Con un contributo una tantum di 25mila euro nel primo anno, si intende incentivare nuovi imprenditori a investire in questo settore strategico. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare il tessuto commerciale e ridare slancio alla comunità, favorendo un ambiente più vivace e attrattivo per residenti e visitatori.

Rafforzare il tessuto commerciale locale, anche attraverso un sostegno economico. L'amministrazione comunale ha deciso di incentivare l'apertura di nuove attività, non alimentari, mediante la concessione di un contributo una tantum a fondo perduto, per un totale di 75mila euro nel triennio 2025-2027. Il primo anno saranno destinati 25mila euro a coloro che investiranno nell'area del centro storico aprendo una nuova attività commerciale non alimentare entro il prossimo 31 dicembre. Nel 2026, invece, si procederà con un sostegno di 25mila euro per le nuove aperture nei quartieri e nel 2027 con un ulteriore sostegno di 25mila euro per le nuove attività che sorgeranno nelle frazioni.

