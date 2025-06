Un sinistro magico e l' iconico caschetto | quando Chivu vestiva la maglia dell' Inter

Cristian Chivu, il sinistro magico e l’iconico caschetto, ha scritto pagine indimenticabili nella storia dell'Inter. Dal suo ruolo da protagonista nel triplete del 2010 a quella presenza magnetica in campo, il rumeno ha incarnato talento e determinazione. Ora, seduto sulla panchina nerazzurra, continua a far sognare i tifosi con la stessa passione. Scopri le sue giocate più belle e rivivi un passato che non smette di emozionare.

Ora siederà sulla panchina dell'Inter, ma Cristian Chivu ha avuto un passato a dir poco glorioso da calciatore proprio con la maglia nerazzurra. Il rumeno era una presenza fissa nell'undici titolare che vinse il "triplete" nel 2010 con Mourinho ed è stato un difensore completo: non solo contrasti e scivolate, ma anche gol da fuori area e punizioni perfette disegnate con il suo sinistro. Guarda le sue giocate più belle con l'Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Un sinistro magico e l'iconico caschetto: quando Chivu vestiva la maglia dell'Inter

In questa notizia si parla di: Inter Sinistro Chivu Maglia

Cristian Chivu nuovo allenatore dell'Inter? Chi è: dal trauma cranico in campo alla salvezza sulla panchina del Parma - Cristian Chivu non è mai stato più vicino di così alla panchina dell'Inter. Un ritorno, probabilmente inaspettato per i tifosi, ai colori nerazzurri dopo gli anni in cui ha indossato la maglia come di ... Lo riporta corrieredellumbria.it

La trattativa, la testata e il Triplete: l'interista Chivu pronto al salto di qualità - Mancini lo volle a tutti i costi, Mourinho lo porto sul tetto d'Europa, con la Primavera ha gia vinto uno scudetto ... msn.com scrive

Recap! Inter, sarà Chivu il nuovo allenatore. Tutti gli aggiornamenti, le ultime news e le indiscrezioni sul nuovo allenatore nerazzurro - CALCIOMERCATO - L'addio di Simone Inzaghi ha scosso un ambiente che sta ancora cercando di rimettere insieme i pezzi dopo la batosta subìita nella finale di Cha ... Riporta eurosport.it

CHIVU ALL'INTER: RIVOLUZIONE TATTICA? Analisi, Moduli e COLPI di Mercato!