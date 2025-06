Un privilegio per i giovani

Un privilegio per i giovani: in Italia da oltre 35 anni, McDonald's rappresenta un punto di riferimento per l'economia locale e le nuove generazioni. Con 640 ristoranti e 27mila dipendenti, ogni giorno serve un milione di clienti, sostenendo imprenditori locali e valorizzando il territorio. Questa forte presenza si riflette anche nella scelta dei fornitori, confermando l'impegno a promuovere uno spirito autenticamente italiano. È un esempio di come il successo possa nascere dal radicamento e dalla solidarietà.

In Italia da 35 anni, McDonald's conta oggi 640 ristoranti in tutto il Paese per un totale di 27mila dipendenticheservono ogni giorno 1 milione di clienti. I ristoranti McDonald's italiani sono gestiti per il 90 per cento secondo la formula del franchising grazie a140imprenditori locali che testimoniano il radicamento del marchio al territorio. Anche nella scelta dei fornitori McDonald'sconfermalavolontà di essere un marchio "locale", con l'85 per cento di fornitori che è rappresentato da aziende italiane o aziende che produconoinItalia. Nel mondo McDonald's è presente in oltre 100 Paesi con più di 38mila ristoranti.

