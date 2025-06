Un post vale più di una telefonata? Bastava un minimo di verifica per evitare una brutta figura

di una semplice installazione temporanea per un evento culturale, senza alcun senso di degrado. Un esempio di come una rapida verifica possa evitare fraintendimenti e cattiva comunicazione. La chiarezza e la tempestività sono strumenti fondamentali per mantenere l’immagine della città e favorire un dialogo costruttivo tra cittadini e amministratori. Spesso, un post informato vale più di mille parole...

«Un post vale più di una telefonata? Oggi è comparso un post polemico del consigliere Massimo Trespidi riguardo una tenda in Piazza Cavalli. Secondo lui, sarebbe stata "l'ennesima dimostrazione del degrado in città", immaginando che dentro ci fossero due senzatetto. Peccato che si trattasse.

