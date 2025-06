un parco e palazzine di qualità primi spiragli dietro l operazione più lontano lo svincolo stradale

Un parco e palazzine di qualità emergono come primi spiragli di un cambiamento atteso da anni, con lo svincolo stradale più lontano ma strategicamente importante. La recente acquisizione dell’area Lebole da parte di Bertelli, salvandola dall’oblio e rilanciandone potenzialità, sta facendo parlare tutta la città. Ma la domanda cruciale è: questa storica operazione segna davvero l’inizio di una rinascita urbana? Una mossa che aggiunge un tassello prezioso al...

In città non si parla d’altro. Bertelli che compra l’ area Lebole salvandola dall’oblio e rilanciandone potenzialità e funzione in un contesto urbano strategico, è il detto che salta di bocca in bocca. E si accompagna a una domanda, quanto mai d’obbligo, specialmente in un’operazione di portata storica per la città, attesa da anni e ora a portata di mano grazie all’investimento dell’imprenditore. Una mossa che aggiunge un tassello prezioso al puzzle che Bertelli sta componendo con acquisizioni di edifici storici e luoghi simbolo, ripercorrendo una sorta di mappa della memoria che ricuce gli anni della gioventù a quelli della scalata nell’Olimpo della moda. 🔗 Leggi su Lanazione.it