Un momento di crescita

di scoperta e consapevolezza. La 23ª edizione di Cronisti in Classe ha dimostrato ancora una volta come l’educazione sia il vero motore di crescita, ispirando i giovani a diventare cittadini più consapevoli e protagonisti del loro futuro. È un esempio concreto di come investire nelle giovani menti possa portare a un domani più illuminato e partecipativo.

Pierluigi Peracchini* LA SPEZIA La 23ª edizione di Cronisti in Classe ha rappresentato un bellissimo momento di crescita per i nostri giovani. Ancora una volta, questa iniziativa è riuscita a coinvolgere le scuole della nostra città in un’attività fondamentale: leggere, scrivere, riflettere. È attraverso la scrittura e l’informazione che i ragazzi imparano a osservare la realtà che li circonda con occhi attenti, sviluppando curiosità, spirito critico e consapevolezza. Partecipare a questo campionato di giornalismo non è solo un gioco o una sfida: è l’inizio di un percorso che auspico i nostri bambini e ragazzi possano portare avanti per tutta la vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Un momento di crescita"

In questa notizia si parla di: Momento Crescita Informazione Ragazzi

VIDEO | Sul ripristino del volo per Bergamo Ryanair non si sbilancia, ma assicura: per l'aeroporto è un momento di crescita - Nel recente video riguardante Ryanair, Fabrizio Francioni, responsabile della comunicazione per l'Italia, analizza la situazione del volo da Pescara a Bergamo.

Il calcolo percentili ragazzi: cosa sono e come si calcolano - perché variazioni di crescita possono avvenire in qualunque momento, anche da adolescenti. Nei primi due anni di vita, per esempio, una riduzione del percentile di crescita di un bimbo allattato al ... Segnala nostrofiglio.it

“I ragazzi sono in crescita, siamo contenti ma non soddisfatti” - I ragazzi sono in crescita da una settimana o dieci giorni, stanno lavorando bene e ora si tratta di insistere su questa strada. Siamo nel rush finale, è un momento importante, siamo contenti ma ... Secondo rsi.ch

Informazione, cultura musica e rigenerazione: i ragazzi di “Scomodo” si raccontano - ROMA – Un’informazione fatta dai ragazzi, per i ragazzi ma non solo. Un giornale che vuole dare a chi lo legge gli strumenti per comprendere la realtà. Questo e molto altro è il mensile “S ... Scrive diregiovani.it

PAOLO BONOLI: “La TECNOLOGIA attuale rischia di INIBIRE importanti COMPETENZE dei ragazzi”