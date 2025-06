Un modo concreto per abbattere ingiustizie e disuguaglianza

Un modo concreto per abbattere ingiustizie e disuguaglianze passa attraverso un impegno reale e deciso. Maria Giorgini, segretaria generale della Cgil Forl√¨-Cesena, evidenzia come le condizioni di lavoro precarie, le morti sul lavoro e le ingiuste restrizioni per i giovani siano sfide urgenti che richiedono soluzioni immediate e condivise. Solo cos√¨ possiamo costruire una societ√† pi√Ļ equa e giusta per tutti.

Maria Giorgini, segretaria generale Cgil Forl√¨-Cesena spiega come "1.090 morti sul lavoro, ovvero tre al giorno, con il 92% di assunzioni precarie, con gente che viene licenziata e non ha pi√Ļ diritto ad essere reintegrata anche se un giudice dice che ha ragione, con ragazzi italiani a tutti gli effetti che non possono nemmeno fare un concorso pubblico e devono vivere la ricattabilit√† del permesso di soggiorno" siano questioni importanti per andare a votare. Giorgini, quanto pu√≤ pesare andare alle urne per i referendum? "Questi referendum sono un modo concreto per combattere la precariet√† e lo sfruttamento sul lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - "Un modo concreto per abbattere ingiustizie e disuguaglianza"

In questa notizia si parla di: Modo Concreto Abbattere Ingiustizie

