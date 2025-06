Un melograno in piazza emblema del coraggio e del sacrificio di Rita

Un melograno in piazza diventa simbolo di coraggio e sacrificio, un omaggio vivo alla memoria di Rita Atria, giovane testimone di giustizia vittima della mafia. Piantato nel cuore di Canegrate, rappresenta la forza di chi lotta per un futuro più giusto. Un gesto semplice, ma potente, promosso da enti e associazioni impegnate nella diffusione della legalità . Un invito a non dimenticare mai: la speranza si coltiva anche con azioni concrete.

Un melograno è stato piantato in piazza della Pace a Canegrate per onorare la memoria di Rita Atria, giovane testimone di giustizia vittima della mafia. Un gesto semplice ma carico di significato, promosso con il patrocinio del Comune di Canegrate e il contributo di associazioni impegnate nella diffusione della cultura della legalità e nel contrasto alla criminalità organizzata: Riplive.it, Canegrate AntiMafie, Cultura Dei Sogni e l’Associazione Antimafie "Rita Atria". L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso intrapreso dalla comunità canegratese per sensibilizzare i cittadini sui temi della giustizia e della memoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un melograno in piazza emblema del coraggio e del sacrificio di Rita

