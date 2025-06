Un mare di cambiamenti | dalla crisi alla cura aperitivo divulgativo con Sofia Raschetti

Un mare di cambiamenti ci invita a riflettere sulle sfide che il Mediterraneo affronta oggi, tra crisi ambientali e opportunità di tutela. Sofia Raschetti ci guiderà in un aperitivo divulgativo, svelando come le soluzioni concrete possano fare la differenza per preservare il nostro patrimonio marino. Preparatevi a scoprire come ciascuno di noi può contribuire alla cura di un ecosistema così prezioso e fragile. Non mancate!

Sofia Raschetti presenta "UN MARE DI CAMBIAMENTI: dalla crisi alla cura" Il Mediterraneo è oggi a rischio a causa dei mutamenti climatici, dell'inquinamento, del calo delle specie marine e della pesca eccessiva. Tuttavia, esistono già strumenti concreti per salvaguardare il nostro mare: dalle.

