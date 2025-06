Un magico incanto per occhi naso e cuore Torna l’Infiorata

Un magico incanto per occhi, naso e cuore: torna l’Infiorata di Città della Pieve, un evento che trasforma il borgo in un suggestivo capolavoro floreale. Dal 12 al 22 giugno, le strade si riempiranno di tappeti di petali, creando un’atmosfera unica di bellezza e tradizione. La vera magia comincerà sabato 21 giugno alle 18, quando i contradaioli si metteranno in marcia per svelare la meraviglia. Non perdere questa occasione di vivere l’incanto dell’Umbria!

Città della Pieve si prepara a sbocciare in tutta la sua bellezza: dal 12 al 22 giugno torna l’ Infiorata del Terziere Casalino, una delle manifestazioni più suggestive e attese dell’ Umbria. Per dieci giorni, il borgo si trasformerà in una sorta di opera d’arte vivente, con strade e piazze decorate da tappeti floreali che incanteranno occhi, naso e cuore. La vera magia comincerà sabato 21 giugno alle 18, quando i contradaioli si metteranno all’opera per comporre, petalo dopo petalo, un capolavoro di oltre 900 metri quadrati. Lavoreranno tutta la notte, in ginocchio sull’asfalto, tra risate, chiacchiere e profumo di fiori freschi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un magico incanto per occhi, naso e cuore. Torna l’Infiorata

