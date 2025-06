un invito ai nostri ragazzi non perdete la curiosità e il vostro entusiasmo

Un invito speciale ai nostri giovani: non perdete mai la curiosità e il vostro entusiasmo, preziosi alleati nel viaggio verso il successo. Firenze e ChiantiBanca sono orgogliose di sostenere le menti brillanti del futuro, come dimostra la presenza costante di Maurizio Farnesi alle premiazioni del Campionato di Giornalismo. Ormai da moltissimi anni, investiamo nell’informazione rivolta ai giovani perché crediamo che siano loro il motore di un domani più consapevole e innovativo.

FIRENZE Maurizio Farnesi è direttore generale di ChiantiBanca da quattro anni. E’ una presenza fissa alle premiazioni del campionato di giornalismo. "Un piacere enorme, non foss’altro per l’entusiasmo contagioso che gli studenti trasmettono". ChiantiBanca ha avuto un ruolo di primo piano in questa edizione del Campionato di Giornalismo de La Nazione, cosa spinge il vostro gruppo a investire sull’informazione ai giovani? "Ormai da moltissimi anni, più di un decennio, siamo partner di un’iniziativa che coniuga valori che riscontro anche in una banca come la nostra: il rapporto con le persona, l’attenzione nei confronti delle giovani generazioni, la valorizzazione di un territorio meraviglioso come quello in cui operiamo, il focus verso tematiche di strettissima attualità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net