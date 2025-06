Un investimento per la comunità

un progetto innovativo che unisce tradizione e futuro, trasformando ogni moneta in un vero e proprio investimento per la comunità. Grazie a questa iniziativa, la storia millenaria di Lucca si trasforma in un’opportunità concreta di crescita e valorizzazione collettiva, rafforzando il senso di identità e collaborazione tra i cittadini. È un modo unico per custodire il passato mentre si costruisce un domani più solido e condiviso.

"Le nostre monete circolano di mano in mano da tredici secoli - ha commentato Alessandro Colombini - Oggetto d'uso quotidiano, piccola e costante presenza nelle nostre tasche, la moneta ha una storia lunga ventisei secoli in cui si fondono economia, arte, politica, misteri e ogni altro aspetto della civiltà umana. Lucca ha battuto moneta per ben dodici secoli – dall'epoca dei Longobardi fino all'800 – e l'attività della sua zecca rivive nel Museo della Fondazione Antica Zecca di Lucca, allestito nella Casermetta San Donato, sulle magnifiche mura". "Abbiamo sostenuto il "Campionato di Giornalismo" - spiega - perché crediamo che sia necessario coinvolgere i più giovani con esperienze che possono stimolare la curiosità e l'interesse verso la cultura, rendendo l'apprendimento più coinvolgente e pratico.

