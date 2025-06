Un grande valore formativo

Un grande valore formativo nasce dalla collaborazione tra Banca Tema e La Nazione a Grosseto, un progetto che coinvolge i giovani in un percorso di approfondimento e crescita. Come sottolinea il presidente Francesco Carri, questa iniziativa permette ai ragazzi di affrontare tematiche di grande attualità , stimolando riflessione e confronto. Un’esperienza fondamentale per sviluppare pensiero critico e consapevolezza, andando oltre la superficialità dei social network.

GROSSETO "Abbiamo rinnovato con piacere la nostra partnership con La Nazione per il Campionato di Giornalismo – dichiara il presidente di Banca Tema Francesco Carri –. Siamo conviti che questo progetto abbia un grande valore formativo. I ragazzi affrontano temi che riguardano la loro quotidianitĂ e li approfondiscono insieme, generando un momento importante di riflessione e confronto che li spinge oltre la velocitĂ con cui i social network propongono loro notizie e aggiornamenti. Attraverso questo laboratorio didattico, gli studenti diventano protagonisti della ‘fabbrica delle notizie’, saranno loro a scrivere gli articoli che ogni settimana entreranno nelle case dei lettori del quotidiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Š Quotidiano.net - "Un grande valore formativo"

