Un grande ristorante italiano guidato da una chef è entrato nella classifica più influente al mondo

Un’eccellenza italiana conquista il palcoscenico internazionale: il nostro ristorante, guidato dalla talentuosa chef Jessica Rosval di Al Gato Verde, si fa spazio nella prestigiosa classifica delle 50 Best. Ma prima dell’annuncio ufficiale delle posizioni dalla 51 alla 100, scopriamo in anteprima la presenza tutta italiana che si distingue tra i migliori al mondo, confermando ancora una volta il valore e la creatività della nostra cucina.

Arriva l'anticipo della classifica 50 Best con l'annuncio delle posizioni che vanno dalla 51 alla 100. L'Italia ha una sola presenza: quella di Jessica Rosval de Al Gato Verde. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Un grande ristorante italiano guidato da una chef è entrato nella classifica più influente al mondo

In questa notizia si parla di: Classifica Ristorante Italiano Guidato

Guida 50 top Italy 2025, la classifica completa dei migliori ristoranti italiani nel mondo e i premi speciali - Guida 50 top Italy 2025: la classifica. Quali sono i migliori ... è stato incoronato miglior ristorante italiano nel mondo, per la guida 50 Top Italy 2025. Al secondo posto la coppia Alessandra ... msn.com scrive

50 Best, svelata la prima metà della classifica dei migliori ristoranti al mondo del 2025: c’è anche un’insegna italiana - Sono stati svelati i nomi dei ristoranti che occupano la parte bassa della classifica 2025 del The World’s 50 Best Restaurants: al 92esimo posto c’è «Al Gatto Verde», insegna modenese dello chef Massi ... Scrive corriere.it

Il gatto verde a Modena tra i migliori ristoranti del mondo nella classifica The World’s 50 Best Restaurants 2025 - Il gatto verde di Modena, guidato da Jessica Rosval e Massimo Bottura, entra nella classifica The World's 50 Best Restaurants 2025 come unico locale italiano tra il 51° e il 100°, puntando su sostenib ... Da gaeta.it

I 10 Migliori Ristoranti Italiani secondo la Guida Michelin 2024