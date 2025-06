Un ex Benevento in pole-position per sostituire Giuntoli alla Juventus

Un ex Benevento in pole position per sostituire Giuntoli alla Juventus.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si fanno sempre più insistenti le voci che vedono Frederic Massara, da poco libero dal Rennes, quale candidato principale ad assumere il ruolo di nuovo direttore sportivo della Juventus dopo la separazione da Cristiano Giuntoli. L’ex calciatore del Pescara, dopo aver terminato la sua carriera, aveva deciso di tentare l’avventura in panchina ed una delle sue prime esperienze è stata proprio a Benevento nel 2006 come vice di Danilo Pileggi, rapporto chiuso dopo appena dodici giornate con l’esonero dei due e l’arrivo di Gianni Simonelli. Successivamente Massara è stato anche sulle panchina di Pescara e Martina prima di dedicarsi ad una luminosa carriera di dirigente che lo ha visto ricoprire anche il ruolo di diesse al Milan formando una coppia vincente con Maldini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Un ex Benevento in pole-position per sostituire Giuntoli alla Juventus

