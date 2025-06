Un anno insieme una festa per raccontare festa di fine anno all’Istituto Comprensivo Montebello

Un anno insieme, una festa per raccontare. L’Istituto Comprensivo Montebello ha celebrato con entusiasmo e partecipazione un anno scolastico ricco di avventure, aprendosi alle risate, ai ricordi e alla gioia condivisa. Tra il cuore del parco e le emozioni che si sono intrecciate, l’evento ha sottolineato il valore della comunità, creando un momento indimenticabile che resterà nei cuori di tutti i protagonisti. Un esempio di come l’istruzione possa essere anche festa e condivisione.

Tanto entusiasmo e partecipazione alla festa di fine anno scolastico organizzata dall’Istituto Comprensivo Montebello, che si è svolta oggi pomeriggio negli spazi scolastici, al Parco Bizzozero e al Parco del Dono. L’evento, dal titolo “Un anno insieme, una festa per raccontare”, ha rappresentato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - "Un anno insieme, una festa per raccontare”, festa di fine anno all’Istituto Comprensivo Montebello

In questa notizia si parla di: Anno Festa Insieme Raccontare

Festa di fine anno scolastico: come organizzarla, passo dopo passo per non sbagliare - La festa di fine anno scolastico è un momento unico e significativo, che celebra il percorso di crescita di studenti e insegnanti.

Un weekend di impegno, comunità e solidarietà Tre eventi, tre occasioni diverse, un unico filo rosso: la voglia di costruire legami e generare valore, insieme. Grazie di cuore a chi ha ascoltato, partecipato, donato Per sostenere i nostri progetti: http://specch Partecipa alla discussione

I 50 anni della "Minciomarcia" corrono insieme ai Cuori Olimpici - Domani la tradizionale stracittadina. L'assessore Mazzali: "Non è solo sport, ma un gesto simbolico di appartenenza" ... Secondo msn.com

Marco Masini, festa per i 60 anni insieme ai fan e nuovo album. “Voglio raccontare le storie di tutti” - L'album esce a 7 anni di distanza dall'ultimo lavoro in ... Dare a tutti la mia visione delle cose e raccontare le storie di tutti!”. In Allora Ciao, brano che anticipa l'album, dolcezza e ... Segnala lanazione.it

Sky Tg24 e Cinecittà News insieme per la Festa del Cinema di Roma - Per raccontare al meglio questo importante appuntamento, quest’anno Sky TG24 ... di partenza della Festa del Cinema, e fino al 23 ottobre Sky TG24 proporrà ogni giorno, insieme ai contributi ... Come scrive tg24.sky.it

?CANZONE DI FINE ANNO DALL'INFANZIA ALLA PRIMARIA - CHE GRANDE FESTA SARA'!?