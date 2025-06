Un anno in prima linea Ogni settimana 5 arresti e quasi 300 interventi

Un anno di impegno incessante, con 5 arresti settimanali e quasi 300 interventi, testimonia la dedizione dei carabinieri nella provincia di Lucca. Un servizio di prossimità e prevenzione che si svolge 24 ore su 24, coinvolgendo migliaia di militari e numerose pattuglie. Questa presenza costante e vigilante rappresenta il cuore dell’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini. Un esempio concreto di dedizione e professionalità sul territorio.

LUCCA Notevole l'impegno dei carabinieri nell'attività preventiva e il servizio di "prossimità " nella provincia di Lucca negli ultimi 12 mesi anche con servizi esterni svolti 24 ore su 24 dai Nuclei Radiomobili delle Compagnie e dalle Stazioni Carabinieri. Sono state effettuate 25.182 pattuglie e perlustrazioni con ben 49.012 militari impegnati, mentre gli operatori delle Centrali Operative dei Comandi Compagnia di Lucca, Viareggio e Castelnuovo di Garfagnana hanno gestito 28.279 chiamate al "112" e 14.423 interventi. Oltre 60.000 persone hanno avutto accesso nelle Stazioni Carabinieri della provincia.

