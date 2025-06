Un anno di duro lavoro | Noi Carabinieri Capaci di stare in mezzo alla gente

Un anno di dedizione e impegno: i Carabinieri si confermano come il cuore pulsante di una comunità unita, capaci di stare in mezzo alla gente con professionalità e umanità. Celebrando il 211° anniversario dell’Arma, questa cerimonia testimonia l’importanza di un’istituzione che, ogni giorno, lavora per la sicurezza e il benessere di tutti. La storia, i valori e il calore umano dei Carabinieri continuano a ispirarci e a rafforzare il nostro senso di comunità.

Celebrata la ricorrenza del 211° Anniversario dell'Arma dei Carabinieri. La cerimonia si è svolta presso la caserma che ospita il Comando Provinciale dell'Arma, alla presenza del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia, tra le quali il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello. Dopo la lettura del messaggio indirizzato dal Capo dello Stato al Comandante Generale dell'Arma ha preso la parola il comandante provinciale, colonnello Marco Gagliardo, che ha voluto ricordare il 110° anniversario della Battaglia del Podgora, invitando al raccoglimento per onorare i Caduti.

Carabinieri, nell’ultimo anno 780 persone arrestate e 7.850 denunciate - Nel corso dell’ultimo anno, i carabinieri hanno svolto un lavoro straordinario, arrestando 780 persone e denunciandone oltre 7.

