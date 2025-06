Umiliati dalla Norvegia e Mondiale a serio rischio Spalletti ora deve dimettersi

Una notte da dimenticare per l’Italia, umiliata dalla Norvegia e ora sull’orlo di una crisi profonda. La sconfitta 3-0 mette in discussione tutto: il progetto tecnico, la solidità mentale del gruppo e la leadership di Spalletti. Con il Mondiale 2026 che si allontana, la domanda sorge spontanea: è arrivato il momento di cambiare rotta? La Nazionale ha bisogno di un nuovo impulso per risorgere e riconquistare il suo orgoglio.

L'Italia è stata travolta 3-0 dalla Norvegia in una delle notti più umilianti della sua storia recente. Una sconfitta netta, senza attenuanti, che rimette in discussione tutto: il progetto tecnico, la tenuta mentale del gruppo, la guida di Luciano Spalletti. Il Mondiale 2026 è di nuovo un miraggio, e con questa Nazionale così fragile, confusa e demotivata, è difficile pensare di meritare un posto tra le grandi. Spalletti, un progetto fallito. Contro una Norvegia volenterosa ma certo non irresistibile, l'Italia ha mostrato tutti i suoi limiti, tecnici e soprattutto mentali. Il CT Luciano Spalletti non è mai riuscito a dare un'identità chiara a questa squadra, che continua a cambiare interpreti, moduli e approccio, ma senza mai trovare equilibrio né coraggio.

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

