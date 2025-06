Umbria Jazz countdown per l' edizione 2025

L’Umbria Jazz Countdown è ormai in piena fase di fermento, con l’edizione 2025 che si avvicina a grandi passi. A meno di un mese dall’apertura con Angelique Kidjo e Thee Sacred Souls all’Arena Santa Giuliana, il palco si prepara a celebrare quattro decenni di collaborazione con il Berklee College of Music, promettendo un’edizione ricca di emozioni, innovazione e grande musica. Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile nel cuore dell’Umbria!

VIDEO Umbria Jazz 2025, Pagnotta: "Edizione per tutti i gusti. Mika? Chi non lo apprezza non vada all'Arena" - L'Umbria Jazz 2025, sotto la direzione di Carlo Pagnotta, propone un’edizione all’insegna della varietà, con un programma pensato per accontentare tutti i gusti.

A un mese dall'edizione '25, Umbria Jazz annuncia le date 2026 - Non è ancora cominciata l'edizione di quest'anno, ma Umbria Jazz ha già annunciato le date dell'edizione della prossima che si terrà a Perugia dal 3 al 12 luglio. Lo ha fatto sul suo sito a poco più d ... Come scrive msn.com

Umbria jazz svela già le date per il 2026 e promette: «A breve grandi novità» - A poco più di un mese dal via dell’edizione 2025, Umbria jazz annuncia già le date del 2026, con la promessa di rivelare a breve «grandi novità». Il festival sul suo sito giovedì ha spiegato che la ma ... Lo riporta umbria24.it

