Ultim’ora Correte alle Poste il 1 luglio c’è un assegno pronto per voi | chi è in questa lista può iniziare a saltare dalla gioia

Se sei tra coloro che aspettano con ansia il pagamento delle pensioni di giugno 2025, sappi che l’attesa sta per finire: il pagamento inizierà ufficialmente martedì 3 giugno, sia tramite accredito bancario sia presso gli sportelli di Poste Italiane. E se sei in lista, preparati a saltare dalla gioia: un assegno pronto per te ti aspetta! Scopri tutte le novità sulla rivalutazione e come cambia il tuo pagamento.

Pensioni giugno 2025, tutto quello che c’è da sapere sul pagamento, vedi cosa cambia con la rivalutazione. Il pagamento delle pensioni di giugno 2025 inizierà ufficialmente martedì 3 giugno, sia per chi riceve l’accredito in banca sia per chi si reca fisicamente presso gli sportelli di Poste Italiane. La data è stata fissata nel rispetto del calendario bancabile, considerando che il 1° giugno cade di domenica e il 2 giugno è la Festa della Repubblica. Di conseguenza, le operazioni bancarie e postali riprenderanno dal primo giorno utile successivo. Il calendario dei pagamenti delle pensioni Inps segue delle regole precise. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Ultim’ora, “Correte alle Poste il 1° luglio, c’è un assegno pronto per voi”: chi è in questa lista può iniziare a saltare dalla gioia

In questa notizia si parla di: Poste Ultim Correte Luglio

Pagamento pensioni di luglio 2024, le date in calendario di Poste Italiane e ultime novità - Le prossime pensioni verranne accreditate il 1º luglio 2024 ai titolari che hanno scelto di riceverle su conto corrente ... le ritirano in contanti alle Poste potranno recarsi agli sportelli ... Secondo fanpage.it

Poste, ecco tutti gli aumenti che scatteranno da luglio - fino alla notifica di atti giudiziari Si preannuncia un’estate decisamente calda per tutti gli utenti di Poste italiane. A partire dal prossimo 3 luglio, quindi in piena stagione balneare ... Come scrive panorama.it

Poste, aumentano i prezzi di raccomandate e spedizioni: le nuove tariffe (dal 24 luglio) - L’inflazione morde e anche Poste Italiane adeguerà le tariffe dei servizi, applicando - con l’autorizzazione dell’Agcom - una serie di rincari a partire da lunedì 24 luglio. L’Autorità ... Riporta corriere.it

PENSIONI GIUGNO 2025 NOVITà, DATE e PAGAMENTI SCIOPERO TAGLI, AUMENTI 0€ e ANTICIPI