Ultimo giorno in divisa per Giovanna Magnani tra le prime vigilesse in Italia | Mi consigliavano di stare a casa a fare la calzetta

Oggi celebriamo un'importante pietra miliare: l'ultimo giorno in divisa di Giovanna Magnani, pioniera tra le prime vigilesse italiane. Con quasi 43 anni di dedizione a Merate, la sua storia è un esempio di passione e impegno. Quando le consigliavano di rimanere a casa a fare le calzetta, lei ha scelto di servire con coraggio e determinazione. Una testimonianza di come il sogno possa diventare realtà, anche quando gli altri dubitano.

Merate (Lecco) – Ultimo giorno in divisa per Giovanna Magnan i, agente di Polizia locale di 63 anni di Merate. Dopo quasi 43 anni di impeccabile servizio, sempre a Merate, per lei, che ha raggiunto il grado di sovrintendente esperto, oggi è l’ultimo giorno di lavoro. È stata tra le prime vigilesse in Italia. Perché ha scelto di diventare vigilessa? “Avrei voluto arruolarmi in Polizia di Stato, come mio padre, che è stato poliziotto per 8 anni, ma non c’erano concorsi. Dopo essermi diplomata come perito chimico industriale non riuscivo a trovare un posto. A Merate è stato bandito un concorso per vigili urbani e ci ho provato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it