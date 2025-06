Ultimo giorno di scuola 2025 il calendario regione per regione e quando riaprono a settembre

Milioni di studenti italiani si preparano a salutare le vacanze, tra eccitazione e nostalgia, con gli ultimi giorni di scuola che segnano la fine di un anno ricco di sfide e successi. Ma quando riprenderanno le lezioni? Ecco il calendario regione per regione, con le date di riapertura previste a settembre. Scopriamo insieme il nuovo inizio scolastico 2025/2026 e le tappe principali di questo emozionante percorso. Continua a leggere

Milioni di studenti italiani in festa per la fine della scuola: le ultime campanelle stanno per suonare in questi giorni, soprattutto per gli istituti indicati come seggio elettorale per il Referendum dell'8 e 9 giugno. A settembre i primi a tornare i banchi saranno gli alunni di Bolzano: il calendario dell'inizio dell'anno scolastico 20252026 regione per regione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Regione Scuola Calendario Settembre

Calendario scolastico 2025/26: quando inizia la scuola a settembre. Le date per regione [AGGIORNATO con Toscana] - Scopri quando inizia la scuola a settembre 2025 con il nostro approfondimento sul calendario scolastico 2025/26.

Liguria: approvato il calendario scolastico regionale, si ricomincia lunedì 15 settembre /Ecco tutte le date https://imperiapost.it/745688/liguria-approvato-il-calendario-scolastico-regionale-si-ricomincia-lunedi-15-settembre-ecco-tutte-le-date… Partecipa alla discussione

Calendario scolastico 2025/26: quando inizia la scuola a settembre. Le date per regione [AGGIORNATO con Toscana] Partecipa alla discussione

Ultimo giorno di scuola 2025, il calendario regione per regione e quando riaprono a settembre - Milioni di studenti italiani in festa per la fine della scuola: le ultime campanelle stanno per suonare in questi giorni, soprattutto per gli istituti ... Come scrive fanpage.it

Ultimo giorno di scuola, ecco quando finiscono le lezioni: il calendario delle regioni - Con i referendum si anticipa lo stop. La prima campanella di nuovo l'8 settembre. La mappa delle date che cambiano da regione a regione ... msn.com scrive

Scuola, quando inizierà l'anno scolastico 2025-2026? Il calendario delle vacanze estive Regione per Regione. Ecco le date delle Marche - Ultime ore di lezione prima delle vacanze estive. La fine dell'anno scolastico non avviene nello stesso momento in tutta Italia, ma ... Scrive msn.com

Scuola, quando inizia: il calendario del ritorno tra i banchi a settembre regione per regione