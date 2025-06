Ultimissime Juve LIVE | ufficiale il riscatto di Kalulu spunta nuovamente il nome di Gutierrez novità su Kolo Muani

Benvenuti all’aggiornamento live sulla Juventus: tutte le ultime notizie e indiscrezioni provenienti dal mondo bianconero sono a portata di click. Dalla firma ufficiale di Kalulu al ritorno di Gutierrez, passando per novità su Kolo Muani, questa giornata promette sorprese e approfondimenti in tempo reale. Rimanete con noi: l’universo Juventus si evolve continuamente e noi siamo qui per raccontarvelo, passo dopo passo.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

Juventus primo colpo ufficiale: le cifre del riscatto - La Juventus ufficializza il riscatto di Pierre Kalulu dal Milan per 14 milioni di euro: primo passo operativo del nuovo DG Damien Comolli. Negli ultimi mesi la Juventus ha attraversato una fase di tra ... Lo riporta msn.com

La Juventus riscatta Kalulu, è ufficiale: quanto incassa il Milan - La Juventus riscatta Pierre Kalulu dal Milan, ora è ufficiale. Nel giorno del 25esimo compleanno del difensore francese, il club bianconero ha annunciato di aver. Secondo msn.com

Calciomercato Juventus News/ Ufficiale il riscatto di Kalulu, David in vantaggio su Osimhen (5 giugno 2025) - Calciomercato Juventus news: indiscrezioni ed ufficialità che riguardano i movimenti della finestra estiva. Il difensore ex Milan ha firmato per tre stagioni. Scrive ilsussidiario.net

JUVE COME FUNZIONA IL PLAYER TRADING MONDIALE PER CLUB e IL CASO OSIMHEN ULTIMISSIME ZAMPINI GJUST