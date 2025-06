Ultime battute della Cgil sul referendum dell' 8 e 9 giugno

Oggi, a Venezia, si conclude una mobilitazione intensa e sentita che ha coinvolto lavoratrici, lavoratori, giovani e cittadini in vista dei referendum del 8 e 9 giugno. Alle 18 in Campo Santa Margherita, l’ultima assemblea promete un momento di forte unità e speranza per il futuro del lavoro nel nostro paese. È il momento di fare sentire la nostra voce e decidere insieme il domani che vogliamo costruire.

Si chiude oggi, giovedì 6 giugno a Venezia la campagna elettorale per i referendum sul lavoro dell'8 e 9 giugno. Alle 18, in Campo Santa Margherita, lavoratrici, lavoratori, giovani, studentesse e cittadini si ritroveranno per l'evento finale di una mobilitazione lunga, appassionata e partecipata.

