Ulss 2 tecnici della prevenzione in stato di agitazione | turnover sotto accusa

Un clima di tensione si respira nell’ULSS 2 Marca Trevigiana, dove i tecnici della prevenzione sono in stato di agitazione. Le accuse dei sindacati, legate a un controverso turnover e alle modifiche nelle turnazioni del personale Spisal, Svet e Sisp, sollevano preoccupazioni sul rispetto delle norme anticorruzione e sulla tutela delle competenze specialistiche. È ora di fare luce su questa delicata vicenda e di trovare una soluzione che garantisca qualità e trasparenza nel settore sanitario.

Richiamando un regolamento in merito all’anticorruzione, l’Ulss 2 Marca Trevigiana è accusata dai sindacati di aver messo mano alla turnazione dei tecnici della prevenzione (Spisal, Svet e Sisp), già in carenza di personale, facendo venir meno le diverse “specializzazioni” che nascono. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Ulss 2, tecnici della prevenzione in stato di agitazione: turnover sotto accusa

