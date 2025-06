Ugl boccia i referendum | Risposta sbagliata a problemi seri

L'Ugl critica duramente i referendum, ritenendoli una risposta inadeguata ai problemi reali del mondo del lavoro. Il segretario generale Paolo Capone sottolinea l'importanza di promuovere la contrattazione come strumento di dialogo costruttivo tra le parti. In un momento cruciale, il sindacato invita a concentrarsi su soluzioni concrete e condivise. È fondamentale ascoltare e agire per un futuro più equo e sostenibile per tutti.

L'Ugl boccia i referendum e promuovere la contrattazione che "oggi più che mai" deve rappresentare "un dialogo costruttivo" tra gli attori del mondo del lavoro. Il segretario generale dell'Unione generale del Lavoro, Paolo Capone, ha espresso la posizione del sindacato in merito alla tornata elettorale referendaria del prossimo fine settimane. E non ha nascosto tutti .

