Ufficio postale chiuso per lavori | i clienti dovranno recarsi nel comune vicino

L’ufficio postale di Arienzo è temporaneamente chiuso per lavori di ammodernamento, ma non preoccupatevi: i clienti possono rivolgersi al comune vicino. Questi interventi miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, rendendo più semplice e veloce l’accesso ai servizi digitali e tradizionali. Grazie al progetto “Polis - Casa dei Servizi Digitali”, Poste Italiane investe nel futuro del territorio, portando servizi efficienti e innovativi a portata di mano.

L'ufficio postale di Arienzo è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell'accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto "Polis - Casa dei Servizi Digitali" di Poste Italiane. Si tratta dell'iniziativa che renderà semplice.

