Uffici bonificati dalle cimici della Guardia di Finanza a spese del comune | le accuse al sindaco di Molfetta

Il caso del sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, scuote la politica locale: dopo l’arresto e le accuse di corruzione, il Gip di Trani Marina Chiddo ha disposto l’ufficio bonificato dalle cimici della Guardia di Finanza a spese del Comune. Un episodio che mette in luce le tensioni tra potere e legalità, e che sicuramente avrà ripercussioni sulla scena cittadina. La situazione resta sotto stretta osservazione, perché...

La decisione del Gip di Trani Marina Chiddo è arrivata quattro giorni dopo l’interrogatorio preventivo: il sindaco di Molfetta Tommaso Minervini è finito agli arresti domiciliari per corruzione, turbativa, peculato e altre ipotesi di reato descritte in otto capi di imputazione sui dieci contestati. I pm della procura Francesco Aiello, Marco Gambardella e Francesco Tosto avevano chiesto 8 misure cautelari in totale, ne hanno ottenute sei. Agli arresti domiciliari anche la dirigente comunale Lidia De Leonardis, mentre per un finanziere, Michele Pizzo, è stato disposto il divieto di dimora a Molfetta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Uffici bonificati dalle cimici della Guardia di Finanza a spese del comune”: le accuse al sindaco di Molfetta

