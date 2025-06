Ue Meloni riceve Costa | focus su Ucraina migranti e difesa europea

Giorgia Meloni ha incontrato oggi ad Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, per approfondire tematiche cruciali come Ucraina, migranti e la difesa europea. Nel cuore delle discussioni, l’orientamento dell’Italia in vista del prossimo Consiglio Europeo di giugno, con un focus sulla cooperazione internazionale e le sfide comuni. Un incontro che sottolinea l’impegno dell’Italia nel plasmare un’Europa più coesa e forte di fronte alle emergenze globali.

La presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Al centro del colloquio, spiega Palazzo Chigi, la preparazione dei Vertici internazionali in programma nelle prossime settimane e, in particolare, del Consiglio Europeo di giugno. I temi discussi nell’incontro. In tale contesto sono stati discussi i principali temi dell’agenda internazionale, a partire da Ucraina e Medio Oriente, e di quella europea con un focus su sicurezza e difesa, competitivitĂ , relazioni transatlantiche e migrazioni. Costa: “Ottimo incontro, rafforzare difesa e sicurezza”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ue, Meloni riceve Costa: focus su Ucraina, migranti e difesa europea

