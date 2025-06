Ue Mattarella | sia unita resista ad attacchi interni ed esterni

In un mondo in rapido mutamento, la voce di Sergio Mattarella richiama all’unione e alla resistenza di fronte alle sfide interne ed esterne. Durante il suo incontro con i giovani a Rondine, ha sottolineato l’importanza di ripristinare un sistema di regole internazionali che protegga la pace e l’indipendenza di tutti. È un appello alla responsabilità collettiva per costruire un futuro più stabile e giusto.

Rondine (Arezzo), 6 giu. (askanews) - "Siamo tutti disorientati da ciò che avviene", ma va "ripristinato un sistema di regole internazionali" che eviti sopraffazioni. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando i giovani alla cittadella della pace di Rondine, alle porte di Arezzo. E' necessario "ricostruire un sistema di rapporti internazionali che ripristinino il rispetto delle regole e dell'indipendenza di tutti i paesi", ha aggiunto Mattarella, ricordando che il ruolo dell'Europa è quello di essere "uno dei perni del dialogo internazionale". "Per fare questo l'Europa deve essere unita anche in questi tempi" ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ue, Mattarella: sia unita, resista ad attacchi interni ed esterni

