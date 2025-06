Ucraina violento attacco su Lutsk | almeno 16 feriti

L’attacco russo a Lutsk scuote l’Ucraina: durante la notte, un violento raid ha ferito almeno 16 persone e provocato ingenti danni alle infrastrutture civili. Mentre i soccorritori cercano tra le macerie, si teme che ci siano ancora persone intrappolate. In un contesto di crescente tensione, la resilienza della popolazione ucraina viene messa duramente alla prova, ma la speranza di scoprire sopravvissuti resta viva.

Un attacco russo nella città ucraina occidentale di Lutsk durante la notte ha ferito almeno 16 persone e causato ingenti danni alle infrastrutture civili, secondo quanto riferito venerdì dal Servizio di emergenza statale ucraino. I soccorritori e la polizia hanno evacuato cinque persone e diversi animali domestici da un edificio residenziale di nove piani danneggiato. “ Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie “, ha affermato l’agenzia in un post su Telegram. L’attacco ha danneggiato anche edifici residenziali, uffici amministrativi e strutture industriali, tra cui un laboratorio di falegnameria e alcune officine di riparazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, violento attacco su Lutsk: almeno 16 feriti

Ucraina, i bombardamenti a Lutsk mentre la diplomazia si rincorre