Ucraina sotto assedio | il raid aereo più intenso dall’inizio della guerra

L’Ucraina si trova sotto un attacco senza precedenti: il raid aereo più intenso dall’inizio del conflitto. Con oltre 400 droni e 40 missili, la Russia punta a colpire città strategiche come Leopoli, Kiev, Ternopil e Chernihiv, mettendo alla prova la resistenza di un Paese determinato a difendere la propria sovranità. Un assedio che segna un nuovo capitolo in questa guerra dai risvolti globali.

La Russia ha impiegato oltre 400 droni da combattimento e più di 40 missili, bersagliando città in tutto il Paese, da Leopoli a Kiev, fino a Ternopil e Chernihiv. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ucraina sotto assedio: il raid aereo più intenso dall’inizio della guerra

