Ucraina pesante attacco russo su Kiev | almeno 4 morti e 20 feriti

La notte di Kiev è stata sconvolta da un pesante attacco russo con droni e missili balistici, causando almeno quattro vittime e oltre venti feriti. La capitale ucraina si trova ancora una volta nel mirino, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per assistere i sopravvissuti. Questa escalation di violenza testimonia la persistente tensione nella regione, con il futuro di Kiev che resta incerto e in continua preoccupazione.

Kiev, 6 giu. (askanews) - Almeno quattro persone sono morte e altre 20 sono rimaste ferite negli attacchi russi con droni compiuti nella notte sulla capitale dell'Ucraina, Kiev. "Kiev è stata oggetto di un altro attacco con droni e missili balistici. I soccorritori stanno intervenendo in diverse località della città", ha scritto il Servizio di Emergenza Statale dell'Ucraina su Telegram. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato che quattro persone sono state ritrovate morte nella capitale e 20 sono rimaste ferite, 16 delle quali sono ora ricoverate in ospedale. Diversi incendi sono scoppiati in numerosi quartieri a seguito dei bombardamenti che hanno colpito anche un edificio residenziale, un'infrastruttura civile e un hangar. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, pesante attacco russo su Kiev: almeno 4 morti e 20 feriti

