Ucraina pesante attacco russo su Kiev Allarme nube tossica a Ternopil Trump | Sono bambini meglio lasciarli fare per un po’

La tensione in Ucraina raggiunge nuovi livelli con pesanti attacchi russi che seminano distruzione e paura. Mentre a Kiev si contano vittime e danni ingenti, Ternopil si prepara a fronteggiare un pericolo ambientale senza precedenti. La situazione rimane critica, e il mondo osserva con apprensione, chiedendosi quali saranno le prossime mosse di una crisi che si fa sempre più complessa e urgente da risolvere.

Roma, 6 giugno 2025 – Pesantissimi attacchi russi nella notte ucraina. Ci sono almeno 4 morti e 20 feriti nel raid sferrato contro Kiev, dove i bombardamenti hanno anche danneggiato i binari ferroviari che collegano la regione. Nella zona occidentale dell'Ucraina, missili e droni hanno colpito un impianto industriale di Ternopil: le autorità hanno lanciato l'allarme su una possibile nube tossica. Donald Trump, parlando della possibilità di raggiungere un cessate il fuoco a breve, ha paragonato i due Paesi a "bambini che si picchiano al parco: a volte è meglio lasciarli fare prima di separarli ".

