Ucraina ondata di droni russi su Kiev | quattro morti e venti feriti incendi in città Missili su tutto il Paese

L'Ucraina si trova ancora una volta nel mirino di un'intensa ondata di attacchi, con droni russi che sovrastano Kiev: quattro vittime e venti feriti tra incendi e devastazioni. Un’onda di violenza che si estende su tutto il paese, segnando un momento critico nella lunga crisi. La situazione rimane drammatica e in rapido sviluppo, richiedendo attenzione e solidarietà internazionale.

