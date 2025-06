Ucraina | Mosca replica a Trump lite fra bambini? Per noi questione esistenziale

In un mondo complesso e in costante evoluzione, le tensioni tra Russia e Ucraina assumono un rilievo cruciale per la sicurezza globale. La replica di Mosca a Trump sottolinea quanto questa crisi vada ben oltre le mere dispute politiche, toccando il cuore stesso dell’identità e del futuro dei popoli coinvolti. In un equilibrio precario, ogni parola diventa un tassello fondamentale nella difficile costruzione della pace.

Milano, 6 giu. (LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, “può avere il suo punto di vista su ciò che sta accadendo. Per noi si tratta di una questione esistenziale, una questione di interessi nazionali, una questione di sicurezza e di futuro nostro e dei nostri figli, il futuro del nostro Paese”. Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, replicando a Trump, che ieri ha paragonato Russia e Ucraina a “due bambini che si picchiano come pazzi in un parco”, aggiungendo che a volte “è meglio lasciarli lottare per un po’ prima di dividerli”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Mosca replica a Trump, lite fra bambini? Per noi questione esistenziale

