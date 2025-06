Ucraina | Mosca attaccati obiettivi militari Kiev in risposta a loro raid

Tensione alle stelle tra Ucraina e Russia, con Mosca che risponde con un massiccio attacco mirato contro obiettivi militari a Kiev. La delicatezza di questa escalation mette in evidenza la fragilità della pace regionale e le conseguenze di azioni punitive su vasta scala. In un contesto già complesso, cosa ci riserva il futuro di questa disputa? È fondamentale seguire da vicino gli sviluppi di questa crisi, che potrebbe avere ripercussioni globali e determinare il corso degli eventi nei prossimi mesi.

Milano, 6 giu. (LaPresse) – Il ministero della Difesa russo ha riferito di avere lanciato nella notte un massiccio attacco contro l'Ucraina, affermando che è stato realizzato "in risposta agli atti terroristici del regime di Kiev" e che ha colpito il complesso militare-industriale ucraino e strutture delle forze armate ucraine.

#Mosca Minaccia Risposta a #Kiev: “Quando e Come Riterremo Opportuno” - https://ilmetropolitano.it/2025/06/05/mosca-minaccia-risposta-a-kiev-quando-e-come-riterremo-opportuno/… #ilmetropolitano Partecipa alla discussione

Prevedibile primo risultato: ulteriore irrigidimento russo al (presunto) tavolo negoziale, piuttosto un tavolino. Secondo prevedibile risultato: risposta russa che ufficializzi l'escalation, terzo: più forte a Mosca il fronte ultrabellicista e a Kiev pure. China molto peric Partecipa alla discussione

Ucraina, da Putin ancora nessun commento su maxi attacco Kiev: cresce timore per risposta Mosca - Dal leader russo ancora nessun commento al raid contro le basi aeree strategiche in cui sono stati colpiti decine di aerei ... Da msn.com

Mosca, colpiti target militari in rappresaglia ai raid - Droni russi su Kiev provocano quattro morti e 20 feriti. Zelensky: 'Chi dà alla guerra più tempo è complice di Putin' (ANSA) ... Da ansa.it

