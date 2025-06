Ucraina missili e droni russi sui civili a Kiev | le immagini delle macerie

L'attacco russo che colpisce Kiev con missili e droni ha devastato la capitale ucraina, causando vittime e distruzione tra le sue strade. Le immagini delle macerie raccontano una realtà di conflitto che, ancora una volta, mette in pericolo civili innocenti. Mentre i sistemi di difesa si attivano freneticamente, l’umanità osserva con apprensione un conflitto che non dà tregua. La domanda è: come potrà l’Ucraina ricostruire dalle ceneri di questa tragedia?

Un attacco combinato di missili e droni russi sulla capitale dell’Ucraina Kiev ha ucciso almeno quattro persone e ferito altre 20, secondo quanto riferito dal sindaco della città . Nella capitale sono state udite esplosioni e sono divampati incendi in diversi quartieri, mentre i sistemi di difesa aerea tentavano di intercettare i droni e i missili in arrivo. Nel quartiere di Solomyanskyi, un incendio è divampato all’undicesimo piano di un edificio residenziale di 16 piani. I servizi di emergenza hanno evacuato tre persone dall’appartamento. Un altro incendio è scoppiato in un magazzino di metalli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, missili e droni russi sui civili a Kiev: le immagini delle macerie

