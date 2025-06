Ucraina l’attacco dei russi su Lutsk ripreso dai residenti | il video

Un'ombra di violenza si è abbattuta sull’Ucraina con l’attacco russo a Lutsk, catturato in un video dai residenti che testimonia la devastazione. Mentre le operazioni militari si estendono oltre Kiev, il paese affronta un’altra notte di paura e dolore. La comunità locale si stringe attorno alle famiglie colpite, ma la tensione rimane alta. È un momento cruciale che richiede attenzione e solidarietà da parte del mondo intero.

In Ucraina l’esercito russo ha lanciato un attacco massiccio alle prime luci dell’alba, su Kiev e e non solo. I raid di Mosca, con missili e droni, hanno colpito anche altre parti dell’Ucraina. In un video girato con il cellulare da un residente, si vedono i drammatici effetti dei bombardamenti sulla città di Lutsk, regione nordoccidentale del Paese. Il bilancio complessivo degli attacchi è di almeno 4 morti e 20 feriti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, l’attacco dei russi su Lutsk ripreso dai residenti: il video

